Участник смертельного ДТП с Виктором Цоем прервал молчание

Лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в аварии под Ригой 15 августа 1990 года. В тот злополучный день он на своем "Москвиче" врезался в пассажирский "Икарус".

Лидер группы «Кино» Виктор Цой погиб в аварии под Ригой — на своем «Москвиче» врезался в пассажирский «Икарус». Этот день стал роковым не только для фанатов певца, но и для водителя того злополучного автобуса Яниса Фибигса.

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И хоть Фибигс был признан невиновным, все эти годы он ощущает груз той страшной трагедии. 15 августа 1990-го года навсегда разделило его жизнь на «до» и «после», передает российский "Пятый канал".

"Я стараюсь не общаться с журналистами. Я понимаю, телевидению надо делать рейтинги, деньги. А для меня это оборачивается кошмаром. Я каждый раз с ужасом жду эту дату, которая изменила мою жизнь", – говорит Фибигс.

Раз в год Янис приезжает к памятнику, установленному на месте аварии. Правда, делает это вечером, когда разъезжаются многочисленные почитатели творчества Цоя.