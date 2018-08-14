Защита Манафорта не стала вызывать свидетелей – СМИ (видео)

Накануне сторона обвинения завершила допрос свидетелей со своей стороны.

Адвокаты скандального политтехнолога Пола Манафорта не стали вызывать свидетелей, а сам Манафорт также не стал давать показания.

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Об этом сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на западные СМИ и корреспондента CNN Джима Скютто.

Отмечается, что накануне сторона обвинения завершила допрос свидетелей со своей стороны. Допрос длился 10 дней. Сегодня аналогичным правом могла воспользоваться защита, однако юристы Манафорта не стали этого делать.

Breaking: Paul Manafort's team will not present a case nor call any witnesses in his defense. The defense rested at 11:53 am — Jim Sciutto (@jimsciutto) 14 августа 2018 г.

Журналист "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе сообщила, что защита подала ходатайство об освобождении Манафорта от ответственности на основе того, что в суде сложно доказать факт совершения им спекуляций при попытке получить свой кредит в 16 млн долларов от банка. Однако, судья встал на сторону правительственной позиции, т. е. сторону обвинения.

В среду, 15 августа состоятся дебаты сторон.

Как сообщал УНИАН, дело Манафорта является частью расследования спецпрокурора Департамента юстиции США Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, чтобы склонить их результат в пользу Трампа.

Манафорту предъявлено обвинение в отмывании денег, которые он получил, работая в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен Януковича.

В обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, отмечается, что Манафорт и его бизнес-партнер Рик Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов. В частности, между 2006 и 2015 годами они выступали как незарегистрированные агенты правительства Украины, политических сил Партии регионов и «Оппозиционного блока».