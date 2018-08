Защита Манафорта не стала вызывать свидетелей – СМИ (видео)

Адвокаты скандального политтехнолога Пола Манафорта не стали вызывать свидетелей, а сам Манафорт также не стал давать показания.

Об этом сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на западные СМИ и корреспондента CNN Джима Скютто.

Отмечается, что накануне сторона обвинения завершила допрос свидетелей со своей стороны. Допрос длился 10 дней. Сегодня аналогичным правом могла воспользоваться защита, однако юристы Манафорта не стали этого делать.

Breaking: Paul Manafort's team will not present a case nor call any witnesses in his defense. The defense rested at 11:53 am