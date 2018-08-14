Более 100 смертей за семь сезонов: создатель "Игры престолов" признался, зачем убивал ключевых героев

По признанию Мартина, в его пристрастии убивать персонажей в самый неожиданный момент и самым ужасающим способом виноват Джон Рональд Руэл Толкин – культовый английский писатель, автор Властелина колец.

Известный писатель Джордж Мартин, по мотивам серии романов которого был снят культовый фэнтезийный сериал Игра престолов, ответил на один из самых распространенных вопросов поклонников.

В эфире популярного американского шоу The Great American Read на канале PBS Мартин рассказал, зачем убивал ключевых персонажей проекта – от Неда Старка и Кхала Дрого до Игритт и леди Кэйтилин. Отметим, по данным портала Death Timeline, за предыдущие семь сезонов Игры престолов скончалось 150 персонажей, включая главных героев, которых успели полюбить зрители, пишет НВ.

Читайте такжеТелеканал НВО уточнил, когда начнется финальный сезон "Игры престолов"

По признанию Мартина, в его пристрастии убивать персонажей в самый неожиданный момент и самым ужасающим способом виноват Джон Рональд Руэл Толкин – культовый английский писатель, автор Властелина колец.

«И тут Гэндальф (один из центральных персонажей вселенной Властелина колец) умирает! Я не могу описать, как меня это потрясло, когда мне было 13 лет. Нельзя убить Гэндальфа. Ведь Конан не умирает в книгах о Конане. А Толкин просто взял и нарушил это правило, и за это я буду любить его вечно», - заявил Мартин.

Писатель также добавил, почему в своих романах решил нарушать правила и следовать примеру Толкина.

«В ту минуту, когда вы убиваете Гэндальфа, саспенс нарастает и становится в тысячу раз лучше, потому что с этого момента может умереть кто угодно», - добавил он.