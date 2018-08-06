Смерть по неосторожности: родные и близкие засомневались в самоубийстве эпатажного Zombie Boy

В пользу того, что смерть Zombie Boy могла наступить в результате несчастного случая, говорит и то, что мужчина упал с балкона третьего этажа. Несмотря на то, что высота была довольно небольшой, к сожалению, его травмы оказались фатальными.

Вероятно, внезапная смерть 32-летней канадской модели, героя Книги рекордов Гиннеса, эпатажного Zombie Boy (Рика Дженеста) не была самоубийством.

По крайней мере в том, что он сам покончил с собой, не верят родные Рика и его менеджер. У мужчины была куча планов, и он не оставил никакой предсмертной записки. Об этом пишет People.

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В пользу того, что смерть Zombie Boy могла наступить в результате несчастного случая, говорит и то, что мужчина упал с балкона третьего этажа. Несмотря на то, что высота была довольно небольшой, к сожалению, его травмы оказались фатальными. Как сообщает TMZ, парамедики, которые прибыли на место трагедии, пытались реанимировать Рика, но не получилось.

"Балкон, с которого он упал, расположенный на третьем этаже, очень опасный балкон", - поделился менеджер звезды, Карим Ледак, передает tabloid.

"Только три недели назад я был вместе с ним на этом балконе, мы курили. У этого балкона очень низкое перила - это пожарный балкон - и он сидел на перилах, отклонившись назад, а затем упал с него на пол", - рассказал представитель модели.

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По мнению Ледака, его клиент был не из тех, кто способен совершить самоубийство, Дженест был "воином" даже в сложные эмоциональные моменты, думал о своих близких. В то же время, в утро трагедии Карим получил от Рика сообщение в Facebook, в котором тот писал, как ценит их отношения. Ответы менеджера модель так и не прочитал, около пяти часов вечера его не стало.

Со слов менеджера, вместе с Дженестом в квартире в тот вечер была его девушка. Рик сказал ей, что выйдет на балкон выжечь сигарету. Его не было слишком долго, и, выйдя следом, девушка увидела страшную картину.

К слову, певица Lady Gaga извинилась за то, что в своей заметке о Zombie Boy отметила, что он совершил самоубийство. Артистка извинилась перед родными и близкими Рика за то, что сделала "неоправданный вывод", ведь причина смерти звезды до сих пор не известна.