"Мы не можем показывать бородатую женщину": Турция объяснила причины бойкота конкурса "Евровидение"

В качестве другой причины бойкота Ерен назвал несогласие с системой голосования.

Турция не намерена отказываться от бойкота международного песенного конкурса "Евровидение", утверждает гендиректор турецкого государственного телеканала TRT Ибрахим Ерен.

"Как общественное телевещание мы не можем в 21.00, когда дети еще не спят, показывать в прямом эфире кого-то вроде бородатого австрийца в юбке, который не верит в половую принадлежность и говорит, что он и мужчина, и женщина", - заявил Ерен, выступая в стамбульском Университете имени Ибн Хальдуна 4 августа, сообщает газета Hürriyet.

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В качестве другой причины бойкота Ерен назвал несогласие с системой голосования. Он также рассказал, что говорил с представителями Европейского вещательного союза (EBU), о том, что тот "отступает от собственных ценностей". "В результате другие страны также покинули "Евровидение", передает DW.

В EBU царит ментальный хаос, и в этом виновато его руководство. Если они смогут исправить ситуацию, то мы снова присоединимся к "Евровидению", - заявил Ерен.

Турция объявила песенному конкурсу бойкот в 2012 году в знак несогласия с изменением системы голосования. Согласно действующим правилам, в голосовании в равной степени участвуют жюри и зрители. Кроме того, в финал автоматически проходят представители пяти стран, платящих самые высокие взносы в EBU (Испания, Италия, Великобритания, Франция и Германия). В 2014 году победителем конкурса стал артист-травести Том Нойвирт из Австрии, известный под сценическим псевдонимом Кончита Вурст.