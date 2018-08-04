Джонни Депп подал ответный иск против Эмбер Херд, заявив, что она избила его

Две версии событий одного вечера очень отличаются - Депп утверждает, что не был пьяным и агрессивным, как рассказывает Херд, а "лежал в кровати и читал книгу" и был избит женой.

55-летний голливудский актер Джонни Депп подал ответный иск в отношении своей бывшей жены 32-летней Эмбер Херд. Он утверждает, что два года назад, когда они еще были женаты, именно Херд избила его, а не наоборот, как заявляла сама актриса.

Как передает Газета.ru, по словам Деппа, он опоздал в ресторан на празднование 30-летия жены на два часа из-за затянувшейся встречи со своим бизнес-менеджером и бухгалтерами. В документе говорится, что он предупредил об этом жену. По его словам, после того, как пара вернулась домой, абсолютно трезвый актер лежал в кровати и читал книгу, а вот Херд явно перебрала с алкоголем и вела себя агрессивно.

Актриса якобы дважды ударила его по лицу, а Депп пытался ее остановить, схватил ее за руки и оттолкнул на кровать. После этого он сказал ей, что уходит и предупредил, чтобы она не шла за ним.

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В ответ на обвинения адвокат Херд рассказала порталу People: «Эти утверждения — абсолютная ложь. Нужно прочитать недавнюю статью в журнале Rolling Stone о мистере Деппе, чтобы понять состояние его рассудка». В июле издание опубликовало информацию о еще одном судебном иске против Деппа, согласно которому актер устроил дебош на съемочной площадке своего нового фильма.

Херд подала на развод с Деппом 23 мая 2016 года, а четыре дня спустя успешно запросила у суда ордер, который запретил бывшему мужу приближаться к ней. В материалах дела она предоставила фотографию синяка под глазом, который появился после того, как 21 мая актер сильно ударил ее телефоном по глазу и щеке. В ее заявлении была информация о том, на ее дне рождения Депп появился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а после ухода гостей стал буйным.

«Джонни схватил меня за волосы и грубо прижал к полу, — рассказала Херд — Еще Джонни кричал и угрожал мне, с издевкой говорил мне встать».

На данный момент Джонни Депп все еще не соглашается с обвинениями бывшей супруги в домашнем насилии, которые она выдвинула против него еще в 2016 году. Согласно ее версии событий, Джонни бросил телефон ей в лицо, но он представил то, что случилось, иначе. Судя по его показаниям, в тот вечер он всего лишь бросил телефон на диван, и тот совершенно точно не задел лицо девушки.

В документе также сказано, что полицейские, которые допрашивали Херд после произошедшего, не зафиксировали следы «травм, синяков или припухлостей». Депп подкрепил свое заявление показаниями двоих полицейских, которые подтвердили все вышесказанное и даже отметили, что когда Эмбер попросили рассказать, что случилось, она ответила: «Ничего».

Как сообщал УНИАН, недавно Депп заменил еще одну букву в тату в честь Эмбер Херд.