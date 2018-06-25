В Израиле могут отказаться проводить Евровидение в Иерусалиме - СМИ

Единственная соответствующая стандартам Евровидения площадка находится в Тель-Авиве.

Международный песенный конкурс Евровидение-2019, скорее всего, проведут не в Иерусалиме. Хотя в конкурсе между четырьмя городами-претендентами новая столица Израиля есть (Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат).

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Как рассказали в министерстве финансов, единственная соответствующая стандартам Евровидения площадка находится в Тель-Авиве - это один из павильонов городского Центра ярмарок, передает Страна.ua.

Сейчас броадкастер "Кан" ведет переговоры с ведомством по поводу финансирования мероприятия. Предположительно, на Евровидение Израиль потратит от $16,6 млн до $22,1 млн. Однако до окончательного решения по поводу места проведения Евровидения должен пройти конкурс городов-претендентов внутри страны, в котором может принять участие и Иерусалим.

Как сообщал УНИАН, Израиль получил право принимать Евровидение в мае этого года, после победы на конкурсе израильской исполнительницы Нетты Барзилай.