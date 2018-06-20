Названы лучшие фильмы первого полугодия 2018 года (видео)

В частности, кинокритики отметили фильмы о супергероях "Мстители: Война бесконечности" и "Черная пантера", а также картину "Темные времена", роль Уинстона Черчилля в которой сыграл Гэри Олдман.

Издание The Guardian, составило список лучших фильмов, британская премьера которых состоялась в 2018 году. В список, опубликованный на сайте издания, вошли 38 картин.

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В частности, кинокритики отметили фильмы о супергероях "Мстители: Война бесконечности" и "Черная пантера", а также картину "Темные времена", роль Уинстона Черчилля в которой сыграл Гэри Олдман, передает ZN.UA.

Кроме того, в список вошли мультфильмы "Коко" и "Остров собак", спин-офф франшизы о джедаях "Соло: Звездные Войны. Истории" и хоррор "Тихое место".

Отмечены были также драмы "120 ударов в минуту", "Секретное досье", биографическая комедия "Я, Тоня", фильмы "Форма воды", "Квадрат", "Леди Берд" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".