Смерть XXXTentacion: все что известно об убийстве 20-летнего рэпера (видео)

Смерть XXXTentacion вызвала незамедлительную реакцию среди его коллег.

В США убит 20-летний рэпер XXXTentacion. Инцидент произошел в Майами, штат Флорида, днем в понедельник по местному времени.

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Согласно отчету местной полиции, музыкант выходил из магазина примерно в 60 км к северу от Майами, где выбирал себе мотоцикл, когда к нему подошли двое неизвестных темнокожих, пишет "Газета.Ru".

Один из них выстрелил в рэпера, когда тот подходил к своему автомобилю. На лице стрелявшего была маска красного цвета, оба были одеты в толстовки. Согласно показаниям свидетелей, преступники забрали из машины XXXTentacion сумку Louis Vuitton и скрылись на черном автомобиле Dodge «Journey» с тонировкой.

Прибывшая на место преступления «скорая помощь» забрала рэпера в госпиталь в состоянии комы. Уже в больнице врачи объявили о смерти музыканта.

Полиция округа Брауард заявила, что наиболее вероятной причиной трагедии стало ограбление. Шериф округа объявил вознаграждение в размере $3 тыс. тому, кто обладает какой-либо информацией о подозреваемых.

Смерть XXXTentacion вызвала незамедлительную реакцию среди его коллег. Рэпер Канье Уэст написал в своем твиттере: «Покойся с миром. Я никогда не говорил, как сильно ты вдохновлял меня, пока был здесь. Спасибо за то, что ты был».

rest in peace 🙏🙏🙏 I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw — KANYE WEST (@kanyewest) June 18, 2018

Барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер, который периодически сотрудничал с музыкантом также отметился в соцсетях.

«У меня нет слов, — написал Баркер в твиттере. — Мне нравилось сотрудничать с тобой. Ты был настоящим артистом, одним из самых талантливых в наше время».

Однако слова соболезнования от музыкантов вызвали гнев очень многих людей. У музыканта были серьезные проблемы с законом, включая домашнее насилие, ограбление и незаконное хранение оружия.

Людей возмутили теплые слова об артисте, который находился в ожидании судебного разбирательства по многочисленным уголовным обвинениям.

Настоящее имя музыканта — Джасей Дуэйн Онфрой. Он родился в городке Плантейшн, штат Флорида. Короткая, но успешная карьера Онфроя была очень противоречивой. В момент гибели рэпер находился в ожидании суда. Он был обвинен в общей сложности в 15 нарушениях закона, включая домашнее насилие, избиение своей беременной подруги, запугивание свидетелей. Первое слушание в суде должно было произойти 26 июня.

Онфрой должен был находиться под домашним арестом, однако адвокаты добились смягчений условий ожидания слушаний, апеллируя свою просьбу тем, что музыканту необходимо было участвовать в концертном туре, чтобы зарабатывать деньги, так как он практически не получал средств от продажи альбомов.