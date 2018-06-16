Опра Уинфри будет работать на Apple

14:10, 16 июня 2018
Мир
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Опра Уинфри / REUTERS

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Apple сообщила, что Уинфри будет производить «оригинальные программы, чтобы использовать ее несравненную способность соединять аудитории во всем мире», передает Голос Америки. Пока неизвестно, что за программы будет производить Опра.

В последние годы Apple вышла на рынок производства оригинального контента, конкурируя с такими игроками, как Amazon и Netflix, и привлекает «звезд» для создания своей продукции – среди них режиссер Стивен Спилберг, актрисы и продюсеры Риз Уизерспун и Дженнифер Анистон.

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Теги: #контракт#новые технологии Apple#Опра Уинфри президент