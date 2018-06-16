Опра Уинфри будет работать на Apple

Телеведущая будет производить оригинальные программы.

Корпорация Apple подписала контракт с Опрой Уинфри, легендарной телеведущей и основательницей медиа-империи.

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Apple сообщила, что Уинфри будет производить «оригинальные программы, чтобы использовать ее несравненную способность соединять аудитории во всем мире», передает Голос Америки. Пока неизвестно, что за программы будет производить Опра.

В последние годы Apple вышла на рынок производства оригинального контента, конкурируя с такими игроками, как Amazon и Netflix, и привлекает «звезд» для создания своей продукции – среди них режиссер Стивен Спилберг, актрисы и продюсеры Риз Уизерспун и Дженнифер Анистон.