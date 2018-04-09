Сооснователь Apple Возняк решил удалиться из Facebook из-за утечек
17:21, 09 апреля 2018Мир
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По словам Возняка, Facebook не уважает право на приватность своих пользователей.
Возняк раскритиковал Цукерберга и его компанию / appleinsider.ru
Сооснователь компании Apple Стив Возняк объявил о том, что уходит из социальной сети Facebook.
Об этом сообщает Business Insider.
По словам Возняка, Facebook не уважает право на приватность своих пользователей.
«Люди доверяют Facebook каждую деталь своей жизни... а Facebook на этом зарабатывает. Этот доход полностью зависит от информации пользователя, но он сам не получает в ответ ничего», — заявил Стив Возняк в электронном письме.
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Он также добавил, что Apple, в отличие от социальной сети Марка Цукерберга, зарабатывает на своих продуктах, а не на пользователях.
Ранее стало известно, что Цукерберга позвали дать показания в Конгрессе по делу об утечке личных данных миллионов пользователей Facebook.
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