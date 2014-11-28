На улицах Черногории появились плакаты, сравнивающие банан с русским сапогом (фото)

Россия выступила против антироссийских билбордов, которые ранее в ноябре появились в Черногории, сообщает LB.ua со ссылкой на агентство Рейтер.

Билборды, подписанные некими "Черногорскими патриотами", по-видимому, намекают на недовольство части жителей этой бывшей югославской республики спорными и "зависшими" российскими инвестиционными проектами, и на их надежды на вступление страны в Евросоюз и НАТО, отмечает агентство.

На одном из таких плакатов размещены слова писателя и политика Милована Джиласа (Milovan Djilas): "Россияне никогда не были друзьями черногорцев, мы всегда были для них разменной монетой".

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Еще один плакат намекает на прошлогодний комментарий посла России в Сербии Александра Чепурина, уподобившего Черногорию обезьяне в ее стремлении вступить в НАТО "в надежде получить банан". "Лучше банан в руке, чем русский сапог на шее", - гласит надпись на билборде.

В МИД Черногории подтвердили получение ноты протеста от посольства России 19 ноября, вскоре после появления этих щитов. При этом в ведомстве не знают, кто стоит за появлением билбордов. Изначально на них был размещен логотип НАТО, но позже он исчез. Также представители МИДа заявили, что надписи на щитах "абсолютно неприемлемы" и никоим образом не отражают государственную политику.

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Сербия, от которой Черногория отделилась в 2006 году, стремится поддерживать теплые отношения с Россией. В отличие от Черногории, она отказалась присоединиться к европейским санкциям против Москвы из-за Украины, несмотря на то, что также стремится к членству в ЕС. 20 ноября ЕС потребовал от Сербии ввести санкции против России, а МИД РФ посоветовал Белграду хорошо подумать перед введением ограничительных мер.