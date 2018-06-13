У Аллы Пугачевой нашелся двойник (фото)

По мнению пользователей, супруга юмориста Гарика Мартиросяна Жанна Левина похожа на Примадонну. Она опубликовала фото, которое точь-в-точь повторяет снимок Аллы Борисовны, сделанный несколько десятилетий назад.

Жена известного комика Гарика Мартиросяна Жанна Левина часто делится с поклонниками редкими семейными кадрами, женщина активно ведет страницу в Instagram, сообщая фанатам последние новости.

В этот раз Жанна обнародовала в cети кадр, который вызвал восторг у интернет-пользователей. Подписчики заметили, что женщина как две капли воды похожа на Аллу Борисовну Пугачеву, передает StarHit.

"Семь часов танцевала на 15-ти сантиметровых каблуках на очень веселом 45-летнем дне рождении. У красивой 18-летней подруги. С утра болит все, кроме головы. Ее и фотографирую", - рассказала Жанна.

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«На Пугачеву похожа тут», «Пугачева в молодости», «У вас отличный юмор, вам надо с Гариком выступать дуэтом», - отметили пользователи сети. Спустя несколько часов Жанна решила сделать коллаж. И рассказала, что с Аллой Борисовной ее связывает не только внешнее сходство.

«Прошлый мой пост вызвал бурю комментариев о моем сходстве на фотографии с Аллой Борисовной Пугачевой. И вы абсолютно правы! Я люблю юмориста и Алла Борисовна любит юмориста. Правда, я люблю старого, а она молодого. Я выгляжу на 40 лет и Алла Борисовна выглядит на 40. Правда, мне 20, а Алле Борисовне 69. Меня очень любит моя мама и Аллу Борисовну любит моя мама. Я - «женщина, которая поет» и Алла Борисовна - «женщина, которая поет». Правда, я пою в душе, а Алла Борисовна на сцене. Я видела живьем Филиппа Киркорова и Алла Борисовна видела. Правда, я видела на сцене, а Алла Борисовна в душе», - иронично заметила Жанна.

Ранее известная российская певица Алла Пугачева показала фанатам откровенный роликом с супругом Максимом Галкиным.