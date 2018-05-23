Актера Караченцова экстренно госпитализировали
11:18, 23 мая 2018Мир
1080
Актер находится в одной из московских клиник.
Актер прошел курс химиотерапии / кадр из фильма "Дамы приглашают ковалеров"
Актера Николая Караченцова, у которого в начале апреля диагностировали четвертую стадию рака, госпитализировали в одну из московских клиник.
73-летний актер подхватил вирус после химиотерапии, которую проходил в Израиле, сообщает Telegram-канал Mash.
Читайте такжеХабенский о смерти жены: попытка вылечить рак с помощью знахаря была ошибкой
Ранее сообщалось, что у российского актера Николая Караченцова в прошлом году обнаружили неоперабельную опухоль легкого.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter