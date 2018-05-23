Актера Караченцова экстренно госпитализировали

11:18, 23 мая 2018
Мир
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Актер прошел курс химиотерапии / кадр из фильма "Дамы приглашают ковалеров"

Актера Николая Караченцова, у которого в начале апреля диагностировали четвертую стадию рака, госпитализировали в одну из московских клиник.

73-летний актер подхватил вирус после химиотерапии, которую проходил в Израиле, сообщает Telegram-канал Mash.

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Ранее сообщалось, что у российского актера Николая Караченцова в прошлом году обнаружили неоперабельную опухоль легкого.

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Теги: #госпитализировали Караченцова#Караченцев в больнице