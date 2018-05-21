"Сбрить можно не только усы!": бывшая жена Пескова шокировала внешним видом (фото)

Бывшая жена Пескова опубликовала пару снимков, на которых ее просто не узнать. Она подстриглась "под мальчика".

Бывшая жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Екатерина кардинально сменила имидж.

Соответствующее фото Екатерина опубликовала на своей странице в Instagram, чем шокировала своих подписчиков.

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"Сбрить можно не только усы!", - подписала она фото. Тем самым она напомнила, что ранее, в 2014 году, ее экс-супруг сбрил усы, без которых пресс-секретаря президента РФ было невозможно представить.

Екатерина из блондинки превратилась в жгучую брюнетку и подстриглась "под мальчика".

Из-за вопросов подписчиков о ее здоровье, бывшая супруга Пескова успокоила их, что смена имиджа никак не связана с этим, с ней все в порядке.

Ранее украинская певица Ирина Билык кардинально изменила имидж и презентовала новую песню под названием "Не прячь глаз" и клип в поддержку ЛГБТ-сообщества.