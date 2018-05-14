Королевские повара начали подготовку к самой ожидаемой свадьбе в Великобритании (видео)

Повара рассказали, что пара просила использовать больше сезонных продуктов.

В этот день поваров будет работать три десятка. Меню пока держат в тайне, однако все блюда, которыми будут угощать 600 приглашенных, уже дегустировали сам принц Гарри и его невеста Меган.

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Повара рассказали, что пара просила использовать больше сезонных продуктов, говорится в сюжете ТСН. Их доставят с английских ферм.

А основной торт - лимонный с сиропом бузины будет готовить американский кондитер.