Королевские повара начали подготовку к самой ожидаемой свадьбе в Великобритании (видео)
19:35, 14 мая 2018Мир
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Повара рассказали, что пара просила использовать больше сезонных продуктов.
Меган Маркл и принц Гарри \ REUTERS
В этот день поваров будет работать три десятка. Меню пока держат в тайне, однако все блюда, которыми будут угощать 600 приглашенных, уже дегустировали сам принц Гарри и его невеста Меган.
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Повара рассказали, что пара просила использовать больше сезонных продуктов, говорится в сюжете ТСН. Их доставят с английских ферм.
А основной торт - лимонный с сиропом бузины будет готовить американский кондитер.
Королевские повара начали подготовку к ожидаемого свадьбу в Великобритании
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