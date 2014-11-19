Во Франции утвержден закон об импичменте президенту - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France Press.

Документ предусматривает возможность инициирования процедуры отстранения главы государства от власти парламентом, сформировавшим из депутатов специальную Верховную судебную палату.

Такой шаг предпринимается в случае совершения президентом "проступков, со всей очевидностью не совместимых с его нахождением на данной высокой должности".

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Инициатива должна исходить не менее чем от 10% сенаторов и 10% депутатов нижней палаты парламента. Решение о формировании Верховной судебной палаты принимается в случае, если две трети депутатов одной из палат парламента поддержат его на голосовании. Затем решение должно быть подтверждено второй палатой.

На разработку и принятие данного закона Франции потребовалось 12 лет. Инициатива была предпринята в соответствии с начатой в 2002 году при президенте Жаке Шираке реформой государственного законодательства.

На рассмотрение парламента законопроект, однако, был представлен лишь в 2012 году.

Закон сохраняет за президентом Франции его иммунитет - он не может подвергаться каким-либо судебным действиям на продолжении срока его президентских полномочий.

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Как пояснили французские юристы, импичмент возможен в случае совершения президентом уголовных преступлений, а также невыполнения главой государства своих непосредственных обязанностей - отказа от проведения заседания совета министров, немотивированного отказа от одобрения законов.

Также поводом к отстранению может послужить воспрепятствование президентом осуществлению положений конституции и злоупотребление предоставленной ему властью.