США восстановят Второй флот в Атлантическом океане (видео)

В сферу ответственности Второго флота будет входить восточное побережье США, а также северная часть Атлантического океана.

Власти США приняли решение восстановить Второй флот в Атлантическом океане, который был расформирован в 2011 году.

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Об этом сообщил главнокомандующий ВМС США адмирал Джон Ричардсон, передает Би-би-си. "В нашей новой Национальной военной стратегии ясно сказано, что мы вернулись в эпоху конкуренции держав, в связи с тем, что число вызовов растет, ситуация в сфере безопасности становится все более сложной", - заявил Ричардсон.

По словам адмирала, в сферу ответственности Второго флота будет входить восточное побережье США, а также северная часть Атлантического океана.

Командование флота будет находиться в Норфолке, штат Вирджиния. Сообщается, что изначально в штабе будет 15 человек, а затем он расширится до 200 человек. Имена командующих флотом пока не называются.

Как сообщил СNN представитель Пентагона, НАТО особо пристальное внимание уделяет Атлантике из-за усиления роли России в соперничестве крупных держав.

Также Пентагон сообщил, что намерен предложить руководству НАТО разместить штаб создаваемого в альянсе Объединенного командования на базе в Норфолке.

Второй флот ВМС США был учрежден 12 февраля 1950 года и расформирован 30 сентября 2011 года в связи с сокращениями оборонных расходов и реорганизацией в армии США.

На момент расформирования в состав флота входили более 100 кораблей и подводных лодок. За почти 60 лет своего существования Второй флот принимал участие в том числе в Карибском кризисе и вторжении в Гренаду.

В январе текущего года власти США сообщили о принятии новой Национальной военной стратегии, главным приоритетом которой станет сдерживание России и Китая.

Представляя новую стратегию, Джеймс Мэттис назвал Россию и Китай "ревизионистскими державами", которые "хотят перестроить мир в соответствии со своими авторитарными моделями".