В Москве простились со звездой фильма "Любовь и голуби" (видео)

В театре "Современник" простились с актрисой Ниной Дорошиной.

Близкие люди, коллеги, поклонники простились с народной артисткой России Ниной Дорошиной.

Траурная церемония завершилась во вторник, 24 апреля, на Другой сцене московского театра "Современник", передает РИА Новости.

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Присутствующие проводили похоронный кортеж продолжительными аплодисментами и криками "Браво!". Позднее во вторник пройдет отпевание актрисы в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище. Она будет похоронена там же, рядом со своими родными.

Нина Дорошина с 1958 года служила в театре "Современник" до последних дней. На ее счету более двадцати ролей в кино, самая известная из них — Надежда (жена Василия Кузякина) из фильма "Любовь и голуби".

Как сообщал УНИАН, утром 21 апреля у себя дома в Москве в возрасте 83 лет умерла знаменитая актриса Нина Дорошина.