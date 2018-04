Всемирно известный диджей Avicii умер в 28 лет

28-летний музыкант найден мертвым в оманском городе Маскат 20 апреля днем.

Шведский ди-джей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, известный, как Avicii, скончался в Омане.

"С глубокой скорбью сообщаем, что мы потеряли Тима Берглинга, также известного как Avicii", - сообщила его агент Диана Барон, передает BBC.

Она добавила, что 28-летний музыкант найден мертвым в оманском городе Маскат 20 апреля днем по местному времени.

Читайте такжеУмер актер из фильма "На игле"

"Его семья чувствует опустошение. Мы просим проявить уважение к их частной жизни в это трудное время", - говорится в заявлении.

Несколько дней назад Avicii был номинирован на престижную музыкальную премию Billboard Music Award за альбом "Avicii (01)", выпущенный в 2017 году.

Avicii - новатор в электронной музыке и один из немногих диджеев, гастролировавших с мировыми турами. По данным журнала Forbes, в 2013 году Берглинг входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в 20 млн долларов.

Видео: Avicii

Отмечается, что в 2016 году он отказался от концертов из-за проблем со здоровьем. Но уже в 2017 году вернулся в музыку и выпустил альбом "Avicii (01)".

В течение нескольких лет Avicii страдал от острого панкреатита, который повлекло за собой чрезмерное употребление алкоголя. В 2014 году ему удалили желчный пузырь и аппендицит.

Avicii был одним из самых высокооплачиваемых диджеев мира по версии Forbes и входил в тридцатку самых богатых музыкантов моложе 30 лет.

Он выиграл две награды MTV Music Awards, одну премию Billboard Music Award и заработал две номинации на Грэмми. Его самым большим хитом стал трек "Le7els”. Он также написал хиты "Wake Me Up!" и "You Make Me".

Видео: Avicii

Как сообщал УНИАН, в 2017 году шведский диджей и музыкальный продюсер Avicii опубликовал видео на совместную работу с R&B исполнительницей Ритой Орой Lonely Together, снятое в Киеве.

Видео: Avicii