Снятый в Киеве клип всемирно известного диджея бьет рекорды просмотров
17:19, 25 сентября 2017Общество
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Среди локаций, где снимали клип, можно рассмотреть Рыбальский мост, Ботанический сад и Парк "Победа".
Клип менее, чем за неделю набрал более 6 млн просмотров / скриншот
Шведский диджей и музыкальный продюсер Avicii опубликовал видео на совместную работу с R&B исполнительницей Ритой Орой Lonely Together, снятое в Киеве.
Опубликованный на YouTube-канале Avicii клип менее, чем за неделю набрал более 6 млн просмотров.
Среди локаций, где снимали клип, можно рассмотреть Рыбальский мост, Ботанический сад и Парк "Победа".
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Также интересно, что главные герои видео - экс-барабанщик украинской музыкальной группы Alloise и группы Dvoe Артём Угодников и его жена Алина.
Как сообщал УНИАН, британская певица и актриса Палома Фейт выпустила клип на песню Crybaby, снятый Киеве.
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