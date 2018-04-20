Алла Пугачева прервет молчание

12:53, 20 апреля 2018
Мир
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Пугачева споет на дне рождения Гуцериева / фото woman.ru

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9 марта поэту исполнилось 60 лет. 19 мая самые яркие звезды российской эстрады, исполнители его песен соберутся в стенах Кремлевского дворца, чтобы поздравить Гуцериева, передает Woman.ru.

В праздничной программе также примет участие примадонна российской сцены Алла Пугачева, несмотря на завершение гастрольной деятельности. Исключение певица сделает ради творческого вечера Гуцериева.

Ранее российская певица Алла Пугачева произвела фурор в соцсети свежим селфи без макияжа. Фото примадонна разместила в Instagram. Ее подписчики отметили, что она вовсе не выглядит на свои 69 лет.

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Теги: #Россия#концерт#Алла Пугачева