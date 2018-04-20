Алла Пугачева прервет молчание

Ранее Пугачева заявила о завершении гастрольной деятельности, но сделает исключение ради своего друга-поэта.

19 мая звезды российской эстрады соберутся в государственном Кремлевском дворце на юбилейном вечере Михаила Гуцериева. Известный поэт РФ отметит свое 60-летие.

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9 марта поэту исполнилось 60 лет. 19 мая самые яркие звезды российской эстрады, исполнители его песен соберутся в стенах Кремлевского дворца, чтобы поздравить Гуцериева, передает Woman.ru.

В праздничной программе также примет участие примадонна российской сцены Алла Пугачева, несмотря на завершение гастрольной деятельности. Исключение певица сделает ради творческого вечера Гуцериева.

Ранее российская певица Алла Пугачева произвела фурор в соцсети свежим селфи без макияжа. Фото примадонна разместила в Instagram. Ее подписчики отметили, что она вовсе не выглядит на свои 69 лет.