Умер актер из фильма "На игле"

В 1996 году Дейл Уинтон снялся в культовом фильме Дэнни Бойла "На игле".

В Великобритании умер диджей, актер и ведущий Дейл Уинтон. О смерти сообщил его агент Джен Кеннеди.

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Уинтон умер у себя дома 18 апреля, ему было 62 года, передает BBC News. Причины смерти неизвестны. «Мы знаем, что многие разделят эту ужасную утрату, но просим уважать частную жизнь семьи в это скорбное время», - заявил его представитель.

Уинтон начал карьеру диджея в клубах Лондона в 1972 году. Он вел свое утреннее шоу на радио, а также был ведущим собственной телепередачи Dale's Supermarket Sweep.

В 1996 году он снялся в культовом фильме Дэнни Бойла «На игле». Помимо этого, он исполнил роли в таких проектах, как «Свободные женщины», «Разве я вам вру?» и «Летим со мной», а также принял участие в телесериалах «ТВ-отрыжка» и «Забей на панк-рок».