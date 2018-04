Бейонсе, Эминем, The Weekend: в Калифорнии стартовал крупнейший музыкальный фестиваль Coachella (фото)

Звездами фестиваля также стали Рита Ора и Кендрик Ламар. Самые яркие фото первого дня фестиваля Coachella-2018 в нашей галерее.

В Калифорнии проходит музыкальный фестиваль Coachella - один из крупнейших фестивалей Америки, на который обычно приезжают звезды первой величины.

В этом году в лайнапе заявлены, помимо прочих, рэперы Эминем и The Weeknd. А также американская суперзвезда Бейонсе: в прошлом году она не стала давать концерт на фестивале из-за беременности, за что ее осудили поклонники, так что в этот раз они решила приехать и реабилитироваться.

Перед зрителями "Коачелла" выступили рэпер Snoop Dogg, рядом с которым был музыкант Jamiroquai. The Weekend поразил поклонников эмоциональным исполнением песни Call Out My Name. Видео быстро разошлось по Сети. Поклонники поговаривают, что композиция посвящена бывшей девушке рэпера – Селене Гомес.

Звездами фестиваля также стали Рита Ора и Кендрик Ламар. Самые яркие фото первого дня фестиваля Coachella-2018 в нашей галерее.

Праздник музыки и искусства в Калифорнии вот уже 19 лет собирает тысячи гостей, среди которых немало знаменитостей. Coachella - это возможность не только окунуться в мир музыки и веселья, но и подобрать необычные и яркие модные образы.