Продюсер из Киева сходил на свидание с Дженнифер Лоуренс - СМИ

На снимках видно, что Дженнифер и Джин мило болтают и веселятся в компании друг друга.

Популярную актрису Дженнифер Лоуренс сфотографировали на вечерней встрече в Нью-Йорке с 40-летним сценаристом и продюсером, уроженцем Киева Джином Ступницким.

Как передает Новое время, снимки с «неизвестным мужчиной» опубликовало издание The Daily Mail. Уже после этого СМИ признали в нем продюссера-украинца.

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Несмотря на то, что пара держалась отстраненно, и встреча могла носить деловой характер, журналисты предположили, что это свидание. На снимках видно, что Дженнифер и Джин мило болтают и веселятся в компании друг друга.

Джин Ступницкий родился в Киеве в 1977 году и переехал в Америку в 2000-х. Там он закончил университет Айовы, основал компанию Quantity Entertainment. Вместе со своим партнером по бизнесу Джин работал над сериалом "Офис", а также был продюсером фильма "Очень плохая училка". Пять раз был номинирован на получение премии Эмми.

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