СМИ: у Брэда Питта новая подруга - профессор архитектуры
В СМИ попала информация о новом увлечении Брэда Питта. Как рассказал источник, актер проводит время с израильско-американским архитектором, профессором Массачусетского технологического института Нери Оксман.
Питт восхищается профессиональной деятельностью Оксман, пишет Harper's Bazaar. В Википедии говорится, что Оксман разведена.
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«Сразу после знакомства они стали близкими друзьями. У них так много общих интересов – архитектура, дизайн, искусство. Их отношения нельзя назвать романом, но Питт восхищается Оксман и ему очень интересно проводить с ней время», - говорит источник.
Сообщается, что дружеские отношения Питта и Оксман вполне могут перерасти в романтические. Актер не скрывает, что ему нравятся умные женщины с сильным характером:
«Брэд очень увлечен своей новой подругой. Вполне вероятно, что их общение перерастет в нечто большее, ведь ему всегда нравились умные женщины, с которыми есть, о чем поговорить», - добавляет источник.
Как сообщал УНИАН, суперзвезды Голливуда Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт впервые сыграют в одном фильме.