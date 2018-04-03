Ченнинг Татум разводится с женой после девяти лет брака

"Мы по-прежнему семья и будем всегда оставаться любящими и преданными родителями для нашей Эверли", - написали они.

37-летние Ченнинг Татум и его супруга Дженна Дьюэнн-Татум опубликовали сообщение, в котором рассказали, что приняли решение развестись.

Об этом они сообщили в своих соцсетях.

A post shared by Channing Tatum (@channingtatum) on Apr 2, 2018 at 6:13pm PDT

"Мы очень сильно полюбили друг друга много лет назад. Именно тогда и началось наше совместное волшебное путешествие. Ничего не изменилось в нашем отношении друг к другу. Но любовь — это прекрасное приключение, которое приготовило для каждого из нас свои пути. Между нами не произошло каких-то ссор или непристойных инцидентов. У нас нет секретов. Просто два лучших друга поняли, что пришло время помочь друг другу жить самой радостной и счастливой жизнью, насколько это возможно. Мы по-прежнему семья и будем всегда оставаться любящими и преданными родителями для нашей Эверли", - написали они.

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Ранее сообщалось, что нардеп Евгений Дейдей из "Народного фронта", которого хотели лишить неприкосновенности из-за возможного незаконного обогащения, разводится со своей женой.