Российский солдат рассказал, как попал на Донбасс: "если отказываешься - или сажают, или теряешься"

21-летний военнослужащий в/ч 30616-6 (523-й Гвардейский учебный мотострелковый полк) сержант российской армии Евгений Тур, находясь в Славянске, записал видеообращение, в котором рассказал о том, как поехал воевать в Украину.

По словам Тура, после срочной службы с января этого года он работал "полигонщиком" по контракту, а затем его отправили в командировку - на 2 месяца в Ростов-на-Дону. Оттуда Тура перевезли в Новочеркасск, после чего забрали документы, переодели и на автобусе переправили в Украину.

"Если отказываешься - или сажают, или теряешься", - отметил сержант.

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По словам Тура, он думал, что уже после поездки в Украину, сможет приехать домой и спокойно уволиться.

"Если приходит повестка - не едьте. Если приедете, в любом случае, чтобы вам не обещали, вы не вернетесь домой. А дома всех ждут дети и семьи. Оно того не стоит, - говорит Тур. - Я родился здесь и знаю очень хорошо людей украинских. Никогда плохого не говорил об Украине. Потому что родился, общался, учился в школе украинской, начинал. Мне все нравилось, все устраивало. Очень добрые, хорошие люди, которые не выкидывают ничего, а помогают, чем могут".

Военнослужащий отмечает, что перед отъездом многие его друзья говорят, что война с Украиной им не нужна. Здесь у них живет много родственников, близких, сестер, братьев.

"Это не наша война. Мы - гости в Украине. Уважаемый Владимир Владимирович, почему я оказался в Донецке? Без документов, без военной формы? Когда я подписывал контракт, я не подписывался на участие в Ваших авантюрах. Кроме того, расскажите мне: почему те военнослужащие, которые попали в плен, потом домой не возвращаются?", - написал позже Тур на своей странице в соцсети Вконтакте.