У российских солдат на границе с Украиной командование забирает документы - Тымчук

10:07, 28 октября 2014
Общество
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Близ госграницы с Украиной зафиксированы подразделения 2-й Таманской танковой дивизии и 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ.

Иллюстративная фотография: российские военные / Минобороны.рф

Российские войска продолжают концентрироваться в приграничных районах РФ в Ростовской области.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"В частности, близ госграницы с Украиной зафиксированы подразделения 2-й Таманской танковой дивизии (в/ч 23626, Московская область) и 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ (управление бригады - в/ч 64044, Псков)", - отмечает он.

Также проходит ротация подразделений 28-й отдельной мотострелковой бригады (управление бригады - в/ч 61423, Екатеринбург). У находящихся в приграничной зоне российских военнослужащих командованием изымаются документы.

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