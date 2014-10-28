У российских солдат на границе с Украиной командование забирает документы - Тымчук

Российские войска продолжают концентрироваться в приграничных районах РФ в Ростовской области.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Донецке депутат Госдумы признал, что российские военные оказывают помощь боевикам

"В частности, близ госграницы с Украиной зафиксированы подразделения 2-й Таманской танковой дивизии (в/ч 23626, Московская область) и 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ (управление бригады - в/ч 64044, Псков)", - отмечает он.

Также проходит ротация подразделений 28-й отдельной мотострелковой бригады (управление бригады - в/ч 61423, Екатеринбург). У находящихся в приграничной зоне российских военнослужащих командованием изымаются документы.