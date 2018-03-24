Умерла первая в истории победительница "Евровидения"

23:59, 24 марта 2018
Мир
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iPress

Такое сообщение появилось на сайте конкурса.

Как отмечается, певица скончалась в возрасте 94 лет. В 1956 году она победила на первом конкурсе "Евровидение", который проходил в Швейцарии, с песней Refrain.

Как сообщал УНИАН, умер писатель Филип Керр.

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Теги: #Евровидение#песня победителя Евровидения