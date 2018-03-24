Умерла первая в истории победительница "Евровидения"

Лиз Ассиа, которая победила на первом в истории песенном конкурсе "Евровидение" в 1956 году, скончалась в возрасте 94 лет.

Умерла швейцарская певица Лиз Ассиа, которая победила на первом в истории песенном конкурсе "Евровидение" в 1956 году. Такое сообщение появилось на сайте конкурса. Как отмечается, певица скончалась в возрасте 94 лет. В 1956 году она победила на первом конкурсе "Евровидение", который проходил в Швейцарии, с песней Refrain. Как сообщал УНИАН, умер писатель Филип Керр.

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