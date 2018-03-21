Принц Гарри и Меган Маркл выбрали свадебный торт (видео)
11:40, 21 марта 2018Мир
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В сети уже вовсю обсуждают выбор молодоженов - одни его не совсем поняли, а другие одобряют.
Иллюстрация \ REUTERS/Ben Birchall/Pool
Десерт с лимоном и бузиновым сиропом заказали в одной из кондитерских Лондона. Украсить его хотят весенними цветами.
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Королевский свадебный торт будет печь землячка Меган Маркл - американка Клэр Птак, говорится в сюжете ТСН.
Сама Меган раньше у Клэр брала интервью для собственного блога, который удалила после помолвки с принцем.
В сети уже обсуждают выбор угощения. Одни недоумевают - зачем торт украшать цветами, другим наоборот выбор молодоженов нравится.
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали свадебный торт
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