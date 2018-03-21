Принц Гарри и Меган Маркл выбрали свадебный торт (видео)

11:40, 21 марта 2018
Мир
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REUTERS/Ben Birchall/бассейн

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Королевский свадебный торт будет печь землячка Меган Маркл - американка Клэр Птак, говорится в сюжете ТСН.

Сама Меган раньше у Клэр брала интервью для собственного блога, который удалила после помолвки с принцем.

В сети уже обсуждают выбор угощения. Одни недоумевают - зачем торт украшать цветами, другим наоборот выбор молодоженов нравится.

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Теги: #торт#принц Гарри и Меган Маркл