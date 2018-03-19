Звезда сериала «Сваты» в больнице: раскрыты причины госпитализации актера

17:41, 19 марта 2018
Мир
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Добронравова госпитализировали 18 марта / фото m.kino-teatr.ru

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«У Федора случился какой-то маленький приступ сосудистого свойства. Это произошло в Сергиевом Посаде, сегодня он едет в Москву и на пару дней ляжет в клинику для обследования», - объяснил Ширвиндт агентству ТАСС..

О госпитализации Добронравова 18 марта сообщила представитель артиста Ирина Сойкина.

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Теги: #Федор Добронравов#сериал Сваты