Звезда сериала «Сваты» в больнице: раскрыты причины госпитализации актера

Актер Добронравов едет в Москву и на пару дней ляжет в клинику для обследования.

Звезду сериала "Сваты" Федора Добронравова госпитализировали. Причиной стал "небольшой приступ". Об этом рассказал артист Александр Ширвиндт. Читайте также"1+1" подал в суд на Минкульт из-за запрета сериала "Сваты" «У Федора случился какой-то маленький приступ сосудистого свойства. Это произошло в Сергиевом Посаде, сегодня он едет в Москву и на пару дней ляжет в клинику для обследования», - объяснил Ширвиндт агентству ТАСС.. О госпитализации Добронравова 18 марта сообщила представитель артиста Ирина Сойкина.

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