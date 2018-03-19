Звезда сериала «Сваты» в больнице: раскрыты причины госпитализации актера
17:41, 19 марта 2018Мир
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Актер Добронравов едет в Москву и на пару дней ляжет в клинику для обследования.
Добронравова госпитализировали 18 марта / фото m.kino-teatr.ru
Звезду сериала "Сваты" Федора Добронравова госпитализировали. Причиной стал "небольшой приступ". Об этом рассказал артист Александр Ширвиндт.
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«У Федора случился какой-то маленький приступ сосудистого свойства. Это произошло в Сергиевом Посаде, сегодня он едет в Москву и на пару дней ляжет в клинику для обследования», - объяснил Ширвиндт агентству ТАСС..
О госпитализации Добронравова 18 марта сообщила представитель артиста Ирина Сойкина.
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