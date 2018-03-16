"Мужчина ведь хочет дать мне роль!": Дженнифер Лопес отказала режиссеру в интиме, а потом сожалела об этом
13:45, 16 марта 2018Мир
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По ее словам, один из режиссеров попросил ее снять рубашку и показать грудь, но Лопес отказалась.
Лопес рассказала о домогательствах / harpersbazaar.com
Дженнифер Лопес сообщила о сексуальных домогательствах к ней, когда она еще была несовершеннолетней.
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Об инциденте она рассказала в интервью журналу Harper's Bazaar. По ее словам, один из режиссеров попросил ее снять рубашку и показать грудь, но Лопес отказалась.
"Когда я отказалась, то ужаснулась своему поступку. Я помню, что у меня чуть сердце из груди не выскочило, я думала: "Что я натворила? Этот мужчина ведь хочет дать мне роль!" Это был один из моих первых фильмов", - поделилась воспоминаниями знаменитость. При этом она не стала раскрывать имя режиссера.
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