"Мужчина ведь хочет дать мне роль!": Дженнифер Лопес отказала режиссеру в интиме, а потом сожалела об этом

13:45, 16 марта 2018
Мир
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Лопес рассказала о домогательствах /

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Об инциденте она рассказала в интервью журналу Harper's Bazaar. По ее словам, один из режиссеров попросил ее снять рубашку и показать грудь, но Лопес отказалась.

"Когда я отказалась, то ужаснулась своему поступку. Я помню, что у меня чуть сердце из груди не выскочило, я думала: "Что я натворила? Этот мужчина ведь хочет дать мне роль!" Это был один из моих первых фильмов", - поделилась воспоминаниями знаменитость. При этом она не стала раскрывать имя режиссера.

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