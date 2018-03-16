Барби неожиданно состарилась: 96-летняя модница Айрис Апфель превратилась в куклу (фото)

В 2013 году она была включена в список пятидесяти самых модных женщин, которым самим уже за пятьдесят,

Американская компания по производству игрушек Mattel создала куклу Барби, которая является копией 96-летней американской коллекционера и дизайнера Айрис Апфель.

Кукла одета в яркий, зеленый костюм от Gucci, у нее, как и у ее прототипа, имеется много украшений. Главный аксессуар, конечно же, большие круглые очки в толстой оправе, как у Айрис, пишет "Сегодня.ua".

В 2013 году она была включена в список пятидесяти самых модных женщин, которым самим уже за пятьдесят.

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Ранее компания уже выпускала серию уникальных кукол-копий знаменитостей. Так, своя личная Барби есть уже у 22-летней модели Джиджи Хадид, у певицы и танцовщицы Зендаи, а также у модели размера "плюс" Эшли Грэм. А к Международному женскому Mattel выпустили серию кукол "Вдохновляющие женщины" с мексиканской художницей Фридой Кало, с первой женщиной-пилотом, перелетевшей Атлантический океан Амелией Эрхарт и с американской физиком и математиком Кэтрин Джонсон.