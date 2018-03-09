В ООН заявили об обстреле гумконвоя для окруженной войсками Асада и ВС РФ Восточной Гуты

В течение последних двух недель сирийская армия при поддержке артиллерии и авиации передвинулась примерно на половину территории, которую ранее занимали повстанцы.

Официальный представитель Организации Объединенных Наций в Сирии заявляет, что конвой со срочной помощью для жителей Восточной Гуты был обстрелян, «несмотря на гарантии безопасности от сторон, включительно с Российской Федерацией».

Как передает Радио Свобода, координатор деятельности ООН в Сирии Али аль-Затари заявил 9 марта, что «обстрел в районе города Дума в Восточной Гуте, ставит сегодня конвой под риск».

Комментарий поступил после того, как гуманитарный конвой Международного Красного Креста (МККК) из 13 грузовиков с помощью для жителей анклава, контролируемого повстанцами, подвергался опасности после пересечения линии фронта во время наступления правительственных сил.

О травмах не сообщают, а по неподтвержденным сообщениям, конвой уехал из региона после того, как разгрузил помощь для 12 000 жителей Думы.

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В течение последних двух недель сирийская армия при поддержке артиллерии и авиации передвинулась примерно на половину территории, которую ранее занимали повстанцы в восточной части Гуты.

Базирующаяся в Великобритании «Сирийская обсерватория по правам человека» и медицинская благотворительная организация Medicins Sans Frontieres (MSF) сообщают, что наступательная операция правительственных сил привела к гибели около 1000 мирных жителей.

Официальные представители сирийской и российской власти утверждают, что наступление на Восточную Гуту было необходимо для того, чтобы покончить с минометным обстрелом Дамаска повстанцами.

Сирия и Россия также обвиняют повстанцев в обстрелах гражданских, чтобы те не оставляли блокированных войсками Асада районов.

Повстанцы отрицают это и говорят, что жители Восточной Гуты на самом деле боятся покидать анклав, поскольку опасаются преследований правительства.