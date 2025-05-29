Стороны главным образом обсуждали будущее переговоров Украины и РФ об окончании войны.

Госсекретарь США Марко Рубио поговорил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и призвал к конструктивному диалогу с Украиной.

"Госсекретарь подтвердил призыв президента Дональда Трампа к конструктивному, добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению войны", - указано в сообщении пресс-секретаря Госдепартамента США Темми Брюс.

При этом, у Лаврова сообщили, что тот говорил с Рубио о подготовке "конкретных предложений" для нового раунда прямых переговоров с Украиной.

Видео дня

В заявлении на сайте российского МИДа детализируется, что Лавров рассказал Рубио о "подготовке российской стороной конкретных предложений для следующего раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле".

Переговоры Украины и РФ

Вчера министр обороны Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах, сообщил, что Украина передала России документ о прекращении огня. Он ожидает от Москвы передачу ответного меморандума до встречи, которую ожидает не ранее 2 июня.

Вчера Лавров заявил, что Россия предлагает Украине провести новую встречу 2 июня в Стамбуле, на которой представит украинской делегации свой меморандум по мирному урегулированию.

Вас также могут заинтересовать новости: