У Маска не было разговора с Трампом перед уходом, но решение о его увольнении было принято "на высшем уровне".

Миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск уходит из администрации президента Дональда Трампа.

"Мой срок полномочий в качестве специального государственного служащего подходит к концу. Хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за предоставленную мне возможность сократить расточительные расходы", - прокомментировал он в X.

Перед этим Маск сказал, что разочарован "большим и красивым" законом Трампа по налогам и бюджету. По его мнению, закон подрывает усилия по сокращению расходов и приведет к росту бюджетного дефицита.

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После вступления Трампа в должность Маск был назначен "специальным госслужащим". Он мог работать на государство 130 дней в году. Он приступил к работе после инаугурации Трампа 20 января, поэтому срок его полномочий заканчивается в конце мая.

Белый дом начал формальный процесс увольнения основателя Tesla и SpaceX с должности госслужащего.

Reuters сообщает со ссылкой на источники, что у Маска не было разговора с Трампом перед объявлением об уходе. При этом, по их данным, решение было принято "на высшем уровне". Источник агентства также сказал, что уход Маска "был быстрым и без церемоний".

Ранее Маск обвинял бюрократию в том, что DOGE не достигло всех своих целей.

"Ситуация с федеральной бюрократией гораздо хуже, чем я думал. Я знал, что есть проблемы, но, мягко говоря, улучшить ситуацию в Вашингтоне - это очень сложная задача", - заявил тогда он.

Маск признавал, что не достиг всех своих целей, несмотря на то, что десятки тысяч человек были уволены с госслужбы, а несколько агентств и ведомств - сокращены или закрыты.

Маск во власти

В ноябре 2024 года Трамп объявил, что назначит Маска главой нового Департамента эффективности правительства.

20 января 2025 года Трамп подписал указ о создании департамента эффективности правительства, руководить которым начал Илон Маск.

В феврале стало известно, что присутствие Маски у власти начинает все больше раздражать республиканцев в Конгрессе.Республиканцы считают, что властям миллиардера должен быть предел.

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