В четверг в большинстве областей снова будут идти дожди.

В четверг, 29 мая, в Украине снова будут идти дожди: более сильные, до ливней, осадки ожидаются на западе, севере и в большинстве центральных областей, а на юге и востоке будет дождливо местами. Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко.

По ее словам, в западных областях будет прохладнее всего: температура в течение дня предполагается +15...+19 градусов. Самыми теплыми же будут восточные области - +23...+26 градусов.

"На остальной территории Украины ожидается температура воздуха, которую мы будем с восхищением и благодарностью вспоминать в июле - +19...+24 градуса", - сообщила синоптик.

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В Киеве в четверг, по ее данным, ожидаются дожди, температура воздуха в течение дня будет около +20 градусов.

Погода в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, последняя неделя весны в Украине отметится неустойчивой погодой и дождями. По словам синоптика Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, на этой неделе еще будет неустойчивая погода и дожди разной интенсивности: от умеренных до значительных.

"Такую погоду обусловливает малоподвижный атмосферный фронт, пролегающий почти меридионально - с севера и юга - практически через центральную часть страны. И разделяет две разные по свойствам воздушные массы: более влажная и прохладная над правобережьем и более сухая и значительно теплее над остальной территорией", - сказала синоптик.

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