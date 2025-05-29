Глава МИД Германии и госсекретарь США договорились координировать шаги, чтобы посадить Путина за стол переговоров.

Российский диктатор Владимир Путин должен быть готов к тому, что "будут приняты меры" со стороны США и Европы, если он не будет соглашаться садиться за стол переговоров. О таком заявлении госсекретаря Марко Рубио сообщил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль после их встречи, пишет Sueddeutsche Zeitung.

Издание сообщило, что глава МИД Германии совершил свой первый визит в США, где встретился с госсекретарем Рубио. Эта поездка Вадефуля имела также целью подготовку визита канцлера Германии Фрфдриха Мерца в Вашингтон.

Помимо прочего, темой переговоров Вадефуля и Рубио было окончание войны в Украине. Немецкий министр рассказал, что "существует согласие относительно немедленного прекращения огня", и Украина готова к этому, но Россия не готова.

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"Именно поэтому мы сегодня договорились, что будем тесно координировать следующие шаги, чтобы Путин наконец смог сесть за стол переговоров", - сообщил Вадефуль.

Он процитировал слова Рубио, сказанные с ним в разговоре, о том, "что будут приняты меры, если Путин будет продолжать отказываться", и российский правитель "должен быть к этому готов".

Санкции против РФ: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 20 мая Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России. Он направлен против почти 200 кораблей ее теневого флота. Новые меры также касаются гибридных угроз и прав человека.

Politico со ссылкой на чиновников США писало, что президент Дональд Трамп теряет терпение в отношении Путина, но колеблется с решением о санкциях. Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер скептически оценил вероятность решительных шагов со стороны Трампа: "Я сейчас очень и очень скептически отношусь к тому, что Трамп когда-нибудь применит какие-то серьезные санкции или меры против России. У него было так много возможностей сделать это, и он всегда уклонялся".

Также колумнист Джеймс Гибни отметил, что санкции ЕС не пугают Путина, а потому нужны более решительные шаги США. По мнению автора материала, Сенат должен вынести на голосование законопроект о 500% пошлины на импорт товаров из стран, покупающих у России нефть, газ, уран и другие продукты, и работать с Палатой представителей, чтобы в конце концов он оказался на столе Трампа.

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