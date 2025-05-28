Гороскоп на 29 мая по картам Таро: Львам - новое чувство, Девам - отпустить прошлое

Узнайте, что в этот день ждет именно вас.

Завтрашний день раскроется по-разному для каждого знака Зодиака: одни получат стимул к действию, другим стоит задуматься о чувствах или границах, третьим — просто позволить событиям идти своим чередом.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

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Завтра события начнут развиваться стремительно. Возможны срочные известия, быстрые решения или поездки. Не медлите — всё будет происходить в нужный момент, если вы не будете тормозить поток.

Телец

Время заботы, созидания и комфорта. Завтра хорош для домашних дел, креатива, уюта и финансовых вложений. Позвольте себе роскошь замедлиться и почувствовать, как много вы уже создали.

Близнецы

Вы можете столкнуться с внутренним конфликтом или откладыванием решения. Завтра лучше не поддаваться давлению и дать себе время всё взвесить. Молчание тоже может быть мудрым шагом.

Рак

День подойдёт для выхода из эмоционально тяжёлых ситуаций. Завтра вы почувствуете, что пора двигаться дальше — пусть даже не до конца ясно куда. Это уже облегчение.

Лев

Вас ждёт эмоциональное обновление: новое чувство, вдохновение или просто светлый момент. Завтра вы почувствуете, как открывается сердце — и это будет вашей силой.

Дева

Вы можете слишком держаться за стабильность, боясь потерять. Завтра напомнит: чтобы что-то пришло, надо освободить место. Отпустите то, что больше не служит вам.

Весы

Фантазии и желания могут сбить с курса. Завтра легко поддаться иллюзиям или необоснованным ожиданиям. Старайтесь смотреть на вещи ясно — и не обманываться тем, что красиво снаружи.

Скорпион

Будьте внимательны к словам — своим и чужим. Завтра день, когда важны детали и наблюдение. Возможны неожиданные разговоры, вопросы или сообщения. Не спешите с выводами.

Стрелец

Вы на пороге чего-то важного, но можете чувствовать усталость. Завтра стоит проявить стойкость — не время сдаваться. Ваша настойчивость будет вознаграждена.

Козерог

День подойдёт для финансовых решений, деловой активности, укрепления позиций. Вы будете надёжны и продуктивны — особенно если действуете с расчётом и уверенностью.

Водолей

Завтра — день начала, лёгкости и спонтанности. Вы можете захотеть рискнуть или отправиться в новое. Не бойтесь быть наивными — иногда именно это приводит к самому яркому открытию.

Рыбы

Ситуация может застопориться, и это не случайно. Завтра лучше ничего не форсировать. Вместо действия — осмысление. Новый взгляд на привычное принесёт больше, чем активные шаги.

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