В четверг погода в столице будет оставаться умеренно теплой, летней жарой до сих пор не пахнет.

Погода в Киеве в четверг, 29 мая, будет оставаться в тренде последних дней - без высоких температур и с осадками. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"29 мая по территории Киевской области и г. Киева облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в целом по Киевской области температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла, а днем - от 18 до 23 градусов. В самом Киеве завтра ожидают 13-15 градусов ночью и 19-21 - днем.

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Как писал УНИАН, по прогнозам метеорологов, погода в начале лета не будет существенно отличаться от того, что мы видим в последние дни мая. Синоптик Наталья Птуха говорит, что стабильного мощного антициклона с абсолютно ясным небом и высокими температурами в ближайшие 10 дней не ожидают.

По ее словам, среднемесячная температура в июне ожидается на уровне 19-23 градусов, в горных районах - 15-16. Это уже на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.

Как пояснила Птуха, нестабильную дождливую погоду последних дней обусловливает малоподвижный атмосферный фронт, пролегающий почти меридионально - с севера на юг - практически через центральную часть страны.

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