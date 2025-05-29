Местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев даже сообщали о громких взрывах перед пожаром.

В ночь на 29 мая в Санкт-Петербурге возник пожар на территории стартегического завода "Авангард", специализирующегося на производстве микроэлектроники.

Как сообщили местные Телеграм-каналы, пожар возник около часа ночи в помещениях, где изготавливали и собирали микросхемы. По данным "SHOT", над заводом был виден огромный столб черного дыма, а пламя охватило площадь около 100 кв м.

"Проходят работы по тушению пожара в производственном здании на Кондратовском проспекте, 72. На 5-м этаже 6-этажного здания происходит горение на площади 100 кв. м", - заявили в городском отделении МЧС.

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Местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев даже сообщали о о громких взрывах перед пожаром.

Примечательно, что завод "Авангард", на котором произошел пожар, является крупным научно-производственным предприятием. Он изготавливает радиоэлектронику, микросхемы, приборы, а также базовые конструкции для радиоэлектронной аппаратуры.

Завод имеет статус Федерального научно-производственного центра и входит в перечень стратегических и системообразующих предприятий РФ.

Кроме того, российские власти и телеграм-каналы сообщают о падении обломков сбитого дрона на жилой дом на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы.

Пожары в РФ

Буквально 21 мая неизвестные дроны ударили по стратегическому заводу россиян в Орловской области, в результате чего на важном объекте возник пожар. Это подтвердили даже спутниковые снимки NASA.

Речь шла о заводе в Болхове, который выпускает микросхемы, полупроводники и является важным звеном российского военно-промышленного комплекса. Продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ и тренажерах для танков и ракетных комплексов.

В ночь на 28 апреля беспилотники атаковали завод по микроэлектронике в Брянске. В районе завода было зафиксировано несколько попаданий.

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