Говорят, что в день Вознесения открываются небеса, и Господь слышит все молитвы и пожелания.

29 мая в 2025 году православные празднуют одно из двенадцати самых больших торжеств - Вознесение Господне. В этот день вспоминают, как Иисус Христос вознесся на небо, показав тем самым, что дорога к Богу открыта для каждого человека. В великий праздник принято желать родным, близким, коллегам Божьей ласки и благодати, просить Господнего благословения, а в нынешних реалиях - мира и защиты. Душевные поздравления с Вознесением своими словами, а также авторские открытки с праздником - в подборке УНИАН.

Поздравления с Вознесением Господним - что пожелать в великий праздник

Поздравляю с Вознесением Господним!

В этот святой праздник пусть Господь укрепит наши сердца, подарит надежду и свет и принесет поскорее долгожданный мир, а пока – даст сил, чтобы вынести все испытания. Пусть все родные будут живы-здоровы, пусть святые небеса оберегают каждый украинский дом, а мы будем молиться за свет, который победит тьму.

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Пусть в день Вознесения Господнего в вашем сердце поселится надежда на лучшее, и живет в вас даже в самый тяжелый день. Желаю вам и вашим близким здоровья, теплоты, спокойных ночей и мира, который обязательно наступит. Пусть будут хранимы Господом украинские военные, которые, словно ангелы, стоят на нашей защите.

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В этот светлый праздник желаю вам душевного спокойствия и внутренней тишины, тепла и веры. Пусть, несмотря на все зло, все переживания, в сердце останется место для любви и надежды. С Вознесением! Господи, защити всех наших родных и подари Украине свободу.

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С Вознесением Господним!

Пусть небеса слышат все наши молитвы, пусть внимают и укрывают от всего недоброго. Желаю, чтобы здоровье не подводило, а дом был полон света, детского смеха и семейного тепла. Веры в лучшее и пусть каждый день приближает нас к победе добра над тьмой!

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В святой день Вознесения Господня желаю вам здоровья крепкого, мира в душе и дома, любви среди близких. Пусть появится свет там, где его так не хватает, пусть Господь даст силы, долгожданный покой и защиту свыше.

С Вознесением Господним!

С Вознесением Господним - открытки с пожеланиями

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