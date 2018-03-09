В Восточную Гуту прибыла ожидаемая еще вчера колонна с гумпомощью

С 2013 года почти 400 тысяч жителей контролируемого повстанцами сирийского района находятся в состоянии осады.

В Восточную Гуту сегодня прибыла колонна из 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста.

Гумколонна привезла в Восточную Гуту продуктовые наборы для 12 тысяч человек, сообщает Deutsche Welle.

Доставка помощи в сирийский город Думу ожидалась еще в четверг, 8 марта. Однако из-за продолжающихся боев ее пришлось отменить.

В ООН обеспокоены бомбардировками Восточной Гуты и считают их угрозой гумколоннам.

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С 2013 года почти 400 тысяч жителей Восточной Гуты находятся на осадном положении, не имея доступа к продовольствию, питьевой воде, медикаментам и электричеству.

В середине февраля 2018 года армия президента Сирии Башара Асада начала бомбардировки позиций повстанцев в регионе, в результате которых, по данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, погибло свыше 930 мирных жителей. Представители неправительственной организации "Врачи без границ" сообщают о более чем тысяче погибших.

Как сообщал УНИАН, 8 марта учреждения ООН и партнеры организации не смогли доставить гуманитарную помощь в сирийский город Дума в осажденной Восточной Гуте из-за обстрелов.

По информации государственных сирийских СМИ и правозащитников, правительственные войска 7 марта взяли под контроль больше половины территории района Восточная Гута, таким образом разделив пополам территорию, контролируемую повстанцами.