На Аллее славы Голливуда появилась звезда Люка Скайуокера (фото)

В церемонии открытия звезды приняли участие режиссер Джордж Лукас и актер Харрисон Форд, сыгравший роль Хана Соло в фильмах о "Звездных войнах".

Актер Марк Хэмилл, который наиболее известен по роли Люка Скайуокера в многосерийном фильме «Звездные войны», получил звезду на Аллее славы в Голливуде.

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Об этом сообщает Reuters. Именная звезда Хэмилла была вмонтирована в тротуар Голливудского бульвара и стала 2630-й по счету. В церемонии открытия звезды приняли участие режиссер Джордж Лукас и актер Харрисон Форд, сыгравший роль Хана Соло в фильмах о "Звездных войнах".

Во время выступления он выразил сожаление, что на церемонии открытия нет актрисы Кэрри Фишер, исполнительницы роли принцессы Леи. Фишер умерла в декабре 2016 года.