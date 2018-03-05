СМИ назвали самый удачный образ премии Оскар-2018 (фото)

Кто стал главной звездой красной дорожки самой авторитетной кинопремии мира.

Красная дорожка «Оскара» традиционно считается главным модным смотром мира. На юбилейной 90-й церемонии вручения кинопремии Оскар 2018 все внимание было приковано к главной номинантке Марго Робби, сыгравшей в биографическом фильме «Тоня против всех».

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К Марго Робби в Голливуде приковано максимум внимания. После «Волка с Уолл-стрит» она считалась одним из главных секс-символов «Фабрики грез», но сегодня помимо этого лучезарная блондинка претендует на более серьезные лавры — ее репертуар начинает казаться по-настоящим мощным, отмечает Elle.

Актриса не подвела — ее образ оказался элегантным, женственным и интеллектуальным одновременно: лаконичное белоснежное платье Chanel c необычной линией лифа, обнаженными плечами и маленьким шлейфом оказалось настоящей находкой. Идеальную гармонию самого выверенного образа красной дорожки Оскара создавали детали типа прозрачного клатча на цепочке, а бьюти-образ Марго стал и вовсе большой удачей: никаких сложносочиненных локонов — фирменное удлиненное каре актрисы стилисты уложили элегантной волной.