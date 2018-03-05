СМИ назвали самый удачный образ премии Оскар-2018 (фото)

13:10, 05 марта 2018
Мир
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© REUTERS
© REUTERS
Александра Борбели
Александра Борбели /  © REUTERS
Александра Борбели
Александра Борбели /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Бланка Бланко
Бланка Бланко /  © REUTERS
Венди Маклендон-Кови
Венди Маклендон-Кови /  © REUTERS
Венди Маклендон-Кови
Венди Маклендон-Кови /  © REUTERS
Венди Маклендон-Кови
Венди Маклендон-Кови /  © REUTERS
Гаэль Гарсиа Берналь
Гаэль Гарсиа Берналь /  © REUTERS
Даррел Бритт-Гибсон
Даррел Бритт-Гибсон /  © REUTERS
Джанет Мок
Джанет Мок /  © REUTERS
Джослин Барнс и Янс Форд
Джослин Барнс и Янс Форд /  © REUTERS
Дэн Лаустен
Дэн Лаустен /  © REUTERS
Дэнни Гловер и Эллиан Кавальеро
Дэнни Гловер и Эллиан Кавальеро /  © REUTERS
Зои Дойч
Зои Дойч /  © REUTERS
Зои Дойч
Зои Дойч /  © REUTERS
Зои Дойч
Зои Дойч /  © REUTERS
Зои Дойч
Зои Дойч /  © REUTERS
Зои Дойч
Зои Дойч /  © REUTERS
Келли Мари Трэн
Келли Мари Трэн /  © REUTERS
Келли Мари Трэн
Келли Мари Трэн /  © REUTERS
Келли Мари Трэн
Келли Мари Трэн /  © REUTERS
Крис Овертон, Мейси Слай и Рэйчел Шентон
Крис Овертон, Мейси Слай и Рэйчел Шентон /  © REUTERS
Крис Овертон, Мейси Слай и Рэйчел Шентон
Крис Овертон, Мейси Слай и Рэйчел Шентон /  © REUTERS
Кристиан Кук, Брэд Зорн и Глен Готье
Кристиан Кук, Брэд Зорн и Глен Готье /  © REUTERS
Майкл Стрейхэн
Майкл Стрейхэн /  © REUTERS
Марк Бриджес
Марк Бриджес /  © REUTERS
Назанин Манди и Мигель
Назанин Манди и Мигель /  © REUTERS
Натан Робитейл и Нэльсон Феррейра
Натан Робитейл и Нэльсон Феррейра /  © REUTERS
Пас Вега
Пас Вега /  © REUTERS
Пас Вега
Пас Вега /  © REUTERS
Патрик Стюарт с супругой Санни Озил
Патрик Стюарт с супругой Санни Озил /  © REUTERS
Патрик Стюарт с супругой Санни Озил
Патрик Стюарт с супругой Санни Озил /  © REUTERS
Пол Денэм Астербери, Джефф Мелвин, Шейн Вио
Пол Денэм Астербери, Джефф Мелвин, Шейн Вио /  © REUTERS
Рита Хайек
Рита Хайек /  © REUTERS
Сара Хайнс и Майкл Стрейхэн
Сара Хайнс и Майкл Стрейхэн /  © REUTERS
Сидни Волински
Сидни Волински /  © REUTERS
Сорэн Стин Джесперсен
Сорэн Стин Джесперсен /  © REUTERS
София Карсон
София Карсон /  © REUTERS
София Карсон
София Карсон /  © REUTERS
София Карсон
София Карсон /  © REUTERS
Таура Стинсон
Таура Стинсон /  © REUTERS
Таура Стинсон
Таура Стинсон /  © REUTERS
Том Холланд
Том Холланд /  © REUTERS
Фатима аль Ремайхи
Фатима аль Ремайхи /  © REUTERS
Фирас Фаяд
Фирас Фаяд /  © REUTERS
Эбби Корниш
Эбби Корниш /  © REUTERS
Эллисон Уильямс
Эллисон Уильямс /  © REUTERS
Эллисон Уильямс
Эллисон Уильямс /  © REUTERS
Эллисон Уильямс
Эллисон Уильямс /  © REUTERS
Эллисон Уильямс
Эллисон Уильямс /  © REUTERS
Эшли Джадд
Эшли Джадд /  © REUTERS
© REUTERS
Андра Дэй
Андра Дэй /  © REUTERS
Джина Родригес
Джина Родригес /  © REUTERS
Вуппи Голберг
Вуппи Голберг /  © REUTERS
Тарья Хэнсон
Тарья Хэнсон /  © REUTERS
Вуппи Голберг и Алекс Мартин
Вуппи Голберг и Алекс Мартин /  © REUTERS
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс /  © REUTERS
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс /  © REUTERS
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс /  © REUTERS
Даррел Бритт-Гибсон
Даррел Бритт-Гибсон /  © REUTERS
Марго Роби
Марго Роби /  © REUTERS
Кристин Лахти
Кристин Лахти /  © REUTERS
Андра Дэй
Андра Дэй /  © REUTERS
Хелен Миррен
Хелен Миррен /  © REUTERS

Красная дорожка «Оскара» традиционно считается главным модным смотром мира. На юбилейной 90-й церемонии вручения кинопремии Оскар 2018 все внимание было приковано к главной номинантке Марго Робби, сыгравшей в биографическом фильме «Тоня против всех».

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К Марго Робби в Голливуде приковано максимум внимания. После «Волка с Уолл-стрит» она считалась одним из главных секс-символов «Фабрики грез», но сегодня помимо этого лучезарная блондинка претендует на более серьезные лавры — ее репертуар начинает казаться по-настоящим мощным, отмечает Elle

Актриса не подвела — ее образ оказался элегантным, женственным и интеллектуальным одновременно: лаконичное белоснежное платье Chanel c  необычной линией лифа, обнаженными плечами и маленьким шлейфом оказалось настоящей находкой. Идеальную гармонию самого выверенного образа красной дорожки Оскара создавали детали типа прозрачного клатча на цепочке, а бьюти-образ Марго стал и вовсе большой удачей:  никаких сложносочиненных локонов — фирменное удлиненное каре актрисы стилисты уложили элегантной волной. 

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Новость в сюжете: Оскар 2018
Теги: #Оскар-2018