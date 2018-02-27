Звезда сериала "Район Мелроуз" избила своего бойфренда и попала за решетку (видео)

Локлир избила своего бойфренда, а затем набросилась с кулаками и на полицейских.

Звезда сериалов "Династия" и "Район Мелроуз" Хизер Локлир арестовали за домашнее насилие - она избила своего бойфренда. Впоследствии она набросилась с кулаками и на полицейских, которые приехали ее успокоить.

Знаменитость доставили ее в больницу, чтобы медики оценили психическое состояние звезды. Впоследствии ее забрали в тюрьму, но потом выпустили под залог, Локлир предстанет перед судом через две недели.

Она уже долгое время борется с алкогольной и наркотической зависимостью. Впервые Хизер попала в больницу 2008 года после неудачной попытки самоубийства. После этого она еще несколько раз проходила реабилитацию, а в 2012-м была экстренно госпитализирована. Локлир нашли без сознания после того, как она приняла лекарства, которые отпускаются по рецепту, и алкоголь.

Как сообщал УНИАН, ранее звезда сериала "Все женщины ведьмы" сдалась полиции за хранение наркотиков.