На показе Dolce & Gabbana моделей заменили летающими дронами (фото)

Вдохновением для коллекции послужила любимая Дольче и Габбаной эпоха рококо и образ Марии Антуанетты.

В Милане прошел показ Dolce & Gabbana Осень-зима 2018. Шоу напоминало религиозный обряд, посвященный двум богам современного мира — моде и маркетингу.

Экстравагантный модный дуэт открыл показ вылетом группы дронов, несущих сумки из новой коллекции, пишет Cosmopolitan.

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Первый образ — платье с принтом «Fashion Sinner» («Фэшн-грешница») — раскрывает тему осенне-зимней коллекции Dolce & Gabbana, получившей название «Fashion Devotion» («Поклонение моде»).

Декорации шоу — оммаж скульптурному оформлению оратория при церкви Санта Чита в Палермо, выполненному в любимой Дольче и Габбаной барочной стилистике.

Вдохновением для коллекции послужила любимая Дольче и Габбаной эпоха рококо и образ Марии Антуанетты.

Рядом с роскошью в стиле второй половины XVIII века — китч вроде футболок и толстовок с принтами. Потому что в политеистической фэшн-религии главные жертвы приносятся на алтарь божества маркетинга.

Множество референсов содержат отсылки к католическим и протестантским религиозным одеяниям. За кулисами шоу Стефано Габбана рассказал о своем знакомство с Доменико Дольче, который пошутил, что его легко можно найти в ночном клубе «по костюму священника».

Кстати, оба дизайнера — католики. «Лично я хожу в храм перед каждым шоу», — рассказывает Габбана. Поэтому рассматривать их эффектный показ как попытку оскорбить чувства верующих точно не стоит.