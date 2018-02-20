Он призвал игнорировать подобные сообщения.

Известный актер Сильвестр Сталлоне прокомментировал слухи о своей смерти из-за рака, которые в последнее время распространились в сети.

Об этом актер написал на своей странице в Instagram, призвав игнорировать подобные сообщения.

"Пожалуйста, игнорируйте эти глупости... Жив, чувствую себя хорошо, счастливый и здоровый...До сих пор дерусь!", - написал актер.

Как сообщал УНИАН, в соцсетях распространили фейкову новость о смерти знаменитого актера Сильвестра Сталлоне. В сообщении говорится, что актер умер от рака простаты.