Сталлоне прокомментировал слухи о своей смерти

10:13, 20 февраля 2018
Мир
4360 0
Сталлоне прокомментировал слухи о своей смерти / фото REUTERS

Об этом актер написал на своей странице в Instagram, призвав игнорировать подобные сообщения.

"Пожалуйста, игнорируйте эти глупости... Жив, чувствую себя хорошо, счастливый и здоровый...До сих пор дерусь!", - написал актер.

Please ignore this stupidity... Alive and well and happy and healthy... Still punching!

Публикация вот Sly Stallone (@officialslystallone)

Как сообщал УНИАН, в соцсетях распространили фейкову новость о смерти знаменитого актера Сильвестра Сталлоне. В сообщении говорится, что актер умер от рака простаты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #умер Сильвестр Сталлоне#слухи про смерть Сталлоне