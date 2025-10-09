Теперь РФ использует дроны-перехватчики для отбития украинских атак.

Российские пропагандисты опубликовали редкие кадры, на которых можно увидеть, как российский беспилотник перехватывает и уничтожает украинский дрон дальнего радиуса действия, еще он известен как беспилотник-камикадзе. Об этом пишет Defenсe Blog.

Такой перехват свидетельствует о новом уровне в развитии российской стратегии противодействия БпЛА на фоне продолжающихся ударов Украины с большого расстояния.

"На видео показано сбитие двух разных украинских беспилотников: одного, идентифицированного как FP-1, и другого, описанного как модифицированную платформу легкого самолета E-300 SkyRanger, переоборудованную в одноразовый ударный беспилотник. Обе платформы известны своей большой дальностью полета и способностью обходить традиционные системы противовоздушной обороны, летая на низкой высоте", - отметили в материале.

Поэтому такое видео показывает редкий случай воздушного боя между дронами. Как написали российские журналисты, перехватчик является частью нового класса БпЛА противовоздушной обороны, которые могут самостоятельно выявлять и атаковать цели на основе данных мобильных радиолокационных систем.

"Беспилотные системы на базе E-300, как сообщается, использовались в прошлых операциях Украины, включая удары по заводу по производству беспилотников Shahed в Алабуге и атаки на российскую нефтяную инфраструктуру", - напомнили в Defenсe Blog.

Несмотря на то, что точная модель российского перехватчика пока неизвестна, СМИ пишут, что последние достижения в сфере мобильных радиолокационных систем улучшили возможности раннего обнаружения.

"Российские силы, как сообщается, интегрировали радиолокационные системы китайского - и, возможно, израильского - происхождения в свою внутреннюю сеть мониторинга воздушного пространства, специально для обнаружения и отслеживания низколетящих беспилотных летательных аппаратов с малым радиолокационным разрезом", - объяснили в публикации.

По словам экспертов, шаг РФ к использованию воздушных перехватчиков является следствием неоднократных громких атак украинских дронов дальнего действия вглубь ее территории.

"Украинские силы регулярно использовали переоборудованные самолеты и беспилотники дальнего действия для ударов по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим хабам, линиям производства беспилотников и авиабазам. Эти атаки вызвали нарушение работы вдали от линии фронта и заставили Москву передислоцировать средства противовоздушной обороны вглубь страны", - добавили в материале.

В издании подытожили, что несмотря на то, что российские видео свидетельствуют об успешности перехватов, украинские источники ранее сообщали, что такие дроны намеренно используются роями для перегрузки систем противовоздушной обороны, принимая потери в обмен на стратегические прорывы.

Тактика РФ для ударов по Украине - последние новости

Ранее Forbes писал, что ближайшие месяцы покажут, способна ли ПВО Украины выдержать новую стратегию ударов РФ. Известно, что Россия запускает большое количество БпЛА и ракет, чтобы перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

"Этот метод имел ограниченный успех, поскольку Украина в целом была способна противостоять таким атакам. Однако крупномасштабный удар 2 октября свидетельствует о том, что Россия усовершенствовала свою тактику и технологию, что позволяет большему количеству ее дронов и ракет проникать через оборону Украины", - отметили в Forbes.

В то же время BILD сообщал, что дроны РФ теперь отправляют координаты украинской ПВО прямо в Москву. Россия изменила тактику атак по Украине, чтобы вызвать перегрузку украинской системы обороны и сделать свои атаки еще более разрушительными.

По словам аналитика издания Юлиана Рёпке, теперь часть иранских дронов Shahed оснащена камерами и передатчиками, которые в реальном времени отправляют координаты украинских систем ПВО в Москву.

"После этого российские военные наносят по ним удары ракетами и баллистическими снарядами, выводя из строя оборону целых регионов", - заметил он.

